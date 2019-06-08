الرجاء يحسم الجدل حول مصير بدر بانون

هبة سبور

عقد فريق الرجاء البيضاوي امس الجمعة اجتماع طارئ دعا اليه الرئيس جواد الزيات وذلك بحضور مجلس ادارته والطاقم الفني بقيادة المدرب كارتيرون .

وافضى هذا الاجتماع الى العديد من القرارات منها تحديد موعد انطلاق التداريب والذي تحدد في الاسبوع الثاني من الشهر المقبل ، وتم تحديد ايفران لإجراء المعسك.

كما ناقش الاجتماع العروض التي توصل بها بخصوص اللاعب بانون والذي ألمح بدوره لإمكانية رحيله عن النسور الخضر ، حيث أصر المدرب على بقائه ونجح المسيرون في اقناعه بالبقاء مع تحسين عقده وتمكينه من بعض الامتيازات الجديدة

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