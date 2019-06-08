الرجاء يحسم الجدل حول مصير بدر بانون

نُشر بتاريخ :  2019-06-08 - 15:01
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هبة سبور

عقد فريق الرجاء البيضاوي امس الجمعة اجتماع طارئ دعا اليه الرئيس جواد الزيات وذلك بحضور مجلس ادارته والطاقم الفني بقيادة المدرب كارتيرون .

وافضى هذا الاجتماع الى العديد من القرارات منها تحديد موعد انطلاق التداريب والذي تحدد في الاسبوع الثاني من الشهر المقبل ، وتم تحديد ايفران لإجراء المعسك.

كما ناقش الاجتماع العروض التي توصل بها بخصوص اللاعب بانون والذي ألمح بدوره لإمكانية رحيله عن النسور الخضر ، حيث أصر المدرب على بقائه ونجح المسيرون في اقناعه بالبقاء مع تحسين عقده وتمكينه من بعض الامتيازات الجديدة

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