الرجاء يحسم الجدل حول مصير بدر بانون

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هبة سبور
عقد فريق الرجاء البيضاوي امس الجمعة اجتماع طارئ دعا اليه الرئيس جواد الزيات وذلك بحضور مجلس ادارته والطاقم الفني بقيادة المدرب كارتيرون .
وافضى هذا الاجتماع الى العديد من القرارات منها تحديد موعد انطلاق التداريب والذي تحدد في الاسبوع الثاني من الشهر المقبل ، وتم تحديد ايفران لإجراء المعسك.
كما ناقش الاجتماع العروض التي توصل بها بخصوص اللاعب بانون والذي ألمح بدوره لإمكانية رحيله عن النسور الخضر ، حيث أصر المدرب على بقائه ونجح المسيرون في اقناعه بالبقاء مع تحسين عقده وتمكينه من بعض الامتيازات الجديدة
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