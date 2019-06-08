فضيحة .. ضبط برلماني “بيجيدي” يغش في امتحانات البكالوريا

هبة بريس - الرباط

فضيحة من العيار الثقيل، تلك التي شهدتها اعدادية العرفان بمدينة الرباط، صباح اليوم السبت، بعد ضبط برلماني عن حزب العدالة والتنمية، يغش بالامتحان.

تفاصيل الواقعة، حسب مصادر متطابقة، تعود الى ضيط الأساتذة المكلفين بالمراقبة، للبرلماني البيجيدي، يغش بامتحان اللغة الفرنسية للاولى البكالوريا، باستعمال 3 هواتف نقالة ذكية.

وأضافت ذات المصادر، أن البرلماني البيجيدي، حاول التفاوض مع الأساتذة، ملتمسا منهم سحب الهواتف وورقة الامتحان دون فضيحة أو شوشرة، غير أنهم قاموا بالاجراءات الواجب اتخاذها لتطبيق القانون.

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