الملك يبرق الملكة اليزابيت الثانية: “تهانينا الحارة لكم”

نُشر بتاريخ :  2019-06-08 - 13:44
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيت الثانية عاهلة المملكة المتحدة، وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالتها.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات، لجلالة الملكة إليزابيت الثانية ولأسرتها الملكية الجليلة بموفور الصحة والهناء، وللشعب البريطاني باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية “وإنها لمناسبة سعيدة لأعرب لكن عن ارتياحي الكبير لأواصر الصداقة العريقة والتقدير المتبادل التي تربط أسرتينا الملكيتين، وكذا لما يجمع بلدينا من علاقات متينة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل”.

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