أحفير… عناصر الدرك توقف 5 أشخاص و 3 فتيات في إحدى دور الفساد

هبة بريس : وجدة

أوقفت عناصر الدرك الملكي لأحفير (إقليم بركان) في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت 8 يونيو الجاري خمسة أشخاص وثلاتة فتيات بعد مداهمة احد منازل الدعارة بـ”دوار زيدور ” في جماعة أغبال.

وأوضحت مصادر لموقع هبة بريس، أن العناصر الدركية تحركت بناءا عن شكاية تقدمت بها الساكنة المجاورة للمنزل جراء إنزعاجهم بالموسيقى والضجيج ،وبعد الإنتقال و المداهمة من طرف العناصر الدركية أثناء اقتحامها المنزل محل الشكاية، فألقي القبض على 5 أشخاص و3 إناث، في ليلة ماجنة وهم في حالة سكر طافح، ليتم اقتيادهم إلى مركز الدرك للتحقيق معهم من أجل إعداد منزل للدعارة والسكر والفساد.

وتدخل هذه العملية في إطار المجهودات الكبيرة التي يقوم بها الدرك الملكي بأحفير للقضاء نهائيا على جميع الظواهر المشينة التي تقلق راحة الساكنة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0