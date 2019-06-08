العثماني يهدد الساعة ” البيولوجية” للمغاربة ؟؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر طبية ل ” هبة بريس” أنه لو تعلم الحكومة انعكاسات هذه الساعة الإضافية على الساعة البيولوجية لجسد الإنسان لسارعت إلى إلغائها، وإعادة التوقيت القانوني المعتاد”.

وبحكم أن رئيس الحكومة ” سعد الدين العثماني، هو طبيب مختص في الصحة النفسية، سيعرف معنى هذا الكلام جيدا، ومدى خطورته على نفسية المغاربة، لكن تبقى ضجة مواقع مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب هي السائدة وغير دي جدوى ، دون ان يواكبها توجه المغاربة ل ” القضاء” معززين ملفهم بدراسات علمية حول هذا الملف الذي بات يهدد الصحة العامة، واعتقد ان الفكرة قائمة لكن تفعيلها يحتاج الى شجاعة من الهيئات الحقوقية ومدنية من اجل إستصدار حكم قضائي يضع حد لسلوك غير سوي لمنتخبي الأمة .

من جديد، تخرج الحكومة بقرار يقضي بإضافة 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني المعمول به في البلاد يوم غد الأحد 9 يونيو ، في الوقت الذي كان فيه اعتقاد المغاربة ينتظرون ان يبقى التوقيت القانوني المعمول به في شهر رمضان الماضي ، قبل أن يصدموا بالاستمرار بقرار الحكومة، يهدف إلى اعتماد التوقيت طوال العام، والإبقاء على الساعة الإضافية.

وعللت الحكومة الاستمرار في قرارها بالابقاء على الساعة الاضافية “تفاديا لتعدّد التغييرات التي يتم إجراؤها عدة مرات خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية على مستويات متعددة، خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية”.

وهو ما عبر بشأنه غالبية المغاربة عن تدمرهم من قرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام، لما تثيره هذه الساعة الإضافية من تداعيات نفسية وصحية سلبية على حياتهم اليومية، داعين إلى عدم الالتزام بهذه الساعة الزائدة.

ما هي الساعة البيولوجية ؟؟

يعتبر جسم الإنسان مبني على نظامين بيولوجيين يقومان بتنظيم وقت النّوم والاستيقاظ، حيث يعتبر النّظام الأول “النوم و الاستيقاظ” هو النّظام المسؤول عن تحديد المدة المطلوبة لجسم الإنسان من النّوم ومتى يستيقظ، أما النّظام الثاني فهو نظام الساعة البيولوجية المسؤولة عن ضمان سير الوظائف البيولوجية بشكل دوري ومنتظم في جسم الإنسان كالنّوم والاستيقاظ وغيرها على نحو يومي، وكلاً من النظامين المذكورين يعملان بتواتر ليحققا التوازن فيما بينهما رغم أن كل نظام يعمل بشكل منفصل عن الآخر، ومن علامات أثر هذين النظامين أنه وعلى سبيل المثال عند يتغير التوقيت الزمني بالنسبة لشخص ما عندما يسافر من بلد لآخر وبالتالي تصدر إشارات معينة مُرسلة من قبل الدماغ يفيد مدلولها إلى الحاجة للنوم، وعلى النقيض هناك إشارات تُرسل من الدماغ من أجل الاستيقاظ بعد الحصول على القسط الكافي من النوم.

الرسائل الدماغية لتنفيذ النشاطات البيولوجية كل وظيفة أو نشاط لعضلات جسم الإنسان يتم تنفيذها بعد أخذ الأمر من قبل الدماغ وذلك من خلال إرسال إشارة التنفيذ عبر الخلايا العصبية النّاقلة والموجودة في الحبل الشوكي، وتتلخص هذه الآلية في حركة أحد أجزاء الخلايا العصبية والمسمى بالعصبون بفعل النّبضة العصبية النّاقلة لأمر الدماغ إلى العضلة المعنية، وهناك امتداد فرعي صغير ممتد من الخلية الناقلة للإشارة يسمى بالمحور العصبي الذي يمر الأمر الدماغي من خلاله إلى العضلة لتتحرر منّه مواد كيميائية تلامس الألياف العضلية تحفزها على العمل سويةً بعد أن يتقلص حجم الألياف إلى حين توقف تلك السيالات العصبية وترجع الألياف لوضعها الطبيعي.

وفي نفس السياق يبقى التساؤل قائما، لماذا لم تتوجه الهيئات الحقوقية الى القضاء في مواجهة قرار الحكومة، عوض الضجة التي تواكب القرار كلما تم تطبيقه؟؟.

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