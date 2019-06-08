الترجي يرضخ للكاف ويقرر ارجاع الكأس والميداليات

هبة سبور

انتظر فريق الترجي التونسي هدوء عاصفة ما بعد مباراة إياب نهائي دوري ابطال افريقيا وقرار اجتماع لجنة الطوارئ ، ليرضخ لمخرجات اللجنة ويقرر اعادة كأس البطولة والميداليات للكاف .

وقال رئيس اللجنة القانونية بالترجي التونسي، رياض التويتي، اليوم الجمعة، إن الفريق سيعيد كأس دوري أبطال أفريقيا والميداليات إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، غير انه سيرفه قضيته للمحكمة الرياضية الدولية للحسم في تظلمه معللا شكواه بكون القرار صدر عن المكتب التنفيدي وليس لجنة الطوارئ .

وكانت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الافريقي قد اجتمعت يومي الثلاثاء والأربعاء في باريس وقررت إعادة مباراة إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد المغربي، في بلد محايد بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا، وذلك بعد الاحداث التي عرفها نهائي رادس .

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