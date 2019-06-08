ادارة الاهلي تحسم مصير وليد أزارو

هبة سبور

كشفت تقارير صحفية مصرية أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عرض المحترف المغربي وليد أزارو للبيع في هذا المركاتو الصيفي،بعدما أبدى اللاعب هو الأخر رغبته في الرحيل بعدما توصل بعروض إحترافية من أندية خليجية وأوروبية.

وطلب الخطيب من مدير التعاقدات بالأهلي المصري مناقشة كل العروض التي توصل بها اللاعب لتسويقه بالشكل المناسب ،وفي نفس الوقت التعاقد مع مهاجم آخر في الموسم المقبل ليكون بديلا لأزارو.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة خاض هذا الموسم 26 مباراة بقميص الأهلي المصري ،نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4 أهداف أخرى لزملائه

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