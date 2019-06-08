دقائق بعد بدايته .. تسريب امتحانات الأولى بكالوريا

نُشر بتاريخ :  2019-06-08 - 10:29
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هبة بريس

انطلقت صباح اليوم السبت، بمختلف مؤسسات الثانوي التأهيلي، امتحانات الموحد للسنة الأولى بكالوريا.

ودقائق قليلة بعد بدايتها، نشرت عدد من الصفحات الفيسبوكية، صورا مسربة من قاعات الامتحانات، لأوراق الاسئلة المطروحه بعدد من المواد.

وفور نشرها، شارك عدد من النشطاء الصور المذكورة، كما تطوع آخرون في حل الاسئلة المطروحه ونشرها للعموم لتسهيل عملية غش الممتحنين.

هذا ويشار الى أن الوزارة الوصية وبتنسيق مع المصالح الامنية ، أعلنت عن انشطاءخاذ اجراءات صارمة وتدابير وقائية من أجل انجاح محطة امتحانات الباكالوريا وتفادي حالات الغش.

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