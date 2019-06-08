طقس السبت .. جو مستقر بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، ظهور سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مع تكون كتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى وأحيانا على سواحل البحر الأبيض المتوسط، فيما سيبقى الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية طيلة النهار فوق كافة ربوع المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من الشمال بالأقاليم الجنوبية وبالسهول الشمالية، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، مع هبوب زوابع رملية محلية بكل من الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و18 درجة بشمال ووسط البلاد، وما بين 18 و24 درجة بباقي الجهات.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و28 درجة بالسواحل، وما بين 28 و34 درجة بالمرتفعات والسهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و39 درجة بالجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان وسيصبح هائجا فقط خلال الصباح وذلك ما بين الصويرة وسيدي إفني، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المحيط الأطلسي

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0