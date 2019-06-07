الإشاعة” تقتل محمد الوفا .. ومقرب منه “لا نعرف مصدرها ونستغرب من ترويجها”

هبة بريس - الرباط

تداولت عدد من الصفحات الفيسبوكية، مساء اليوم الجمعة، “إشاعة” وفاة القيادي الاستقلالي و الوزير السابق، محمد الوفا.

مصدر مقرب، من الوفا، نفى الخبر المتداول بشكل قاطع، مشيرا الى أن الأخير بخير ولا يعاني من أية مشاكل صحية.

وعبر ذات المصدر، عن استغرابه من الاشاعة التي انتشرت بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا بالقول:” لا نعرف مصدرها ونستغرب من ترويجها في هذه الظرفية”.

وأضاف المصدر ذاته، أن أسرة الوفا تلقت اتصالات مكثفة خلال الساعات الأخيرة، للتساؤل حول صحة الخبر، مؤكدا أن مروجي الاشاعة تسببوا في صدمة عائلته وأصدقائه وجميع معارفه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0