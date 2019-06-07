زلزال اعفاءات يضرب ولاية امن فاس وهذه الاسباب

ع محياوي – هبة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادرها الخاصة، أن الإدارة العامة للأمن الوطني قررت إعفاء مسؤولين رفيعي المستوى يعملان بولاية أمن فاس، و همت هذه الاعفاءات كل من نائب والي أمن فاس، و رئيس المنطقة الأمنية الرابعة بنسودة و رئيس الهيئة الحضرية بذات المنطقة الأمنية .

وترجح مصارنا اسباب هذه الاعفاءات الى سوء تفاهم شائك نشب بين رئيس المنطقة الأمنية الرابعة و رئيس الهيئة الحضري بذات المنطقة الأمنية حتى استحال التوافق بينهما ، الشيء الذي استنفر المصالح و الأجهزة الأمنية بفاس قبل أن يتدخل نائب والي أمن فاس بـ ” خيط بيض” من أجل إيجاد حل للإشكال وتوقيع صلح بين الطرفين دون أن يتحقق ذلك.

وبينما ترجح مصادرنا الاسباب للسالف ذكره ترى جهات اخرى أن قرار إعفاء نائب والي أمن فاس جاء بناء على ارتكابه خطأ مهني يتعلق بعدم رفع تقرير في الموضوع للإدارة العامة للأمن الوطني التي كانت صارمة في تطبيق القانون.

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