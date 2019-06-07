سطات…التحقيق مع “مول محلبة”بتهمة محاولة اغتصاب طفل قاصر

هبة بريس-سطات

علمت” هبة بريس” من مصادرها الخاصة، أن عناصر أمن سطات التابعة للدائرة الثانية المداومة، تمكنت اليوم الجمعة من احالة طفل قاصر في ربيعه السادس على انظار الضابطة القضائية المكلفة بالاحداث للاستماع الى افاداته ووالدته، حول ما قيل أنه تعرض لمحاولة اغتصاب من قبل شخص ” مول محلبة”.

واكدت ذات المصادر، أن والدة الطفل المعني بالامر قد تقدمت بشكاية في الموضوع لدى مصالح الامن افادت من خلالها ان صغيرها تعرض لمحاولة اغتصاب من قبل المشتبه فيه بعد ان لاحظت آثار ذلك على جسده، ليتم نقل الطفل الى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني للوقوف على وضعه الصحي.

واضافت ذات المصادر، أن المعلومات التي أدلت بها والدة الطفل الصغير كانت كافية لتحريك عناصر الامن مسطرتها من اجل القاء القبض على المشتبه فيه للتحقيق معه والاستماع اليه حول التهم الموجهة اليه، والى افادات الطفل القاصر، ليتم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين إحالته على أنظار العدالة للنظر حول مانسب اليه من اتهامات.

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