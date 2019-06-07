شريف بن علي يطلق “يا لالة” في ثاني أيام العيد

ربيع بلهواري ـ هبة بريس

أطلق الفنان شريف بن على قناته الرسمية على “يوتوب” مساء اليوم الخميس أغنيته الجديدة “يا لالة”، التي شارك معه في أدائها فيصل التجاري. وهي أغنية من كلمات وألحان شريف نفسه، فيما وزعها موسيقيا عبدو إكس وان، أما إخراج فيديو كليب الأغنية فكان تحت إدارة محمد سعد لمخوبال في المدينة الحمراء مراكش.

وحرصا منه على إخراج إنتاجه الغنائي في أفضل حلة، استغرق شريف بن مدة طويلة في تنفيذ أغنيته بين الكتابة واللحن والتوزيع الموسيقي وتصويرها على شكل فيديو كليب .. عن ذلك يقول ” حرصت على اتباع النهج الفني الذي اخترته لنفسي منذ مرحلة البداية، والمتمثل في مسايرة العصر وروح الشباب ولكن عبر تقديم كلمة جيدة ولحن جميل يلائمها ويعكس قدراتي الصوتية، ولأجل ذلك تطلب مني الاشتغال على هذه الأغنية مدة ثمانية أشهر، آملا أن تنال رضا وأعجاب الجمهور “.

وعن الفئة التي يستهدفها شريف بن بعمله الجديد، فإنه ذكر أنه يسعى من خلال أغنيته لمخاطبة جميع شرائح المجتمع: الأطفال والشباب ومتوسطي السن، لهذا حرصت على الجمع بين الكلمات السهلة والإيقاع الموسيقي الجديد والتصوير البسيط الذي لا يخلو من الجمالية ليجد الجميع ذاته في هذا العمل”.

أما “الطوندوس” فلا تعني لشريف، مؤكدا أن الأهم بالنسبة إليه بذل المجهود وحسن الانتقاء والاشتغال بجد على العمل، لأن تظافر هذه المقومات سيؤدي إلى النتيجة المرجوة رغم الصعوبات المتمثلة في اعتمادي على إمكانياتي الذاتية فيما يتعلق بإنتاج الأغنية”.

وجدير بالذكر أن شريف سبق له إصدار أغنيات “نظرة” و”إربا إربا” و”صيف وخريف” و”زين كواني”، إضافة إلى إعادات لأعمال مشهورة على غرار “غاب عليا الهلال” و “ما تفكرنيش”..

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