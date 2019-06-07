أثار الجدل.. الريال يكشف عن القميص الجديد للموسم المقبل

هبة بريس ـ رياضة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن القميص الأساسي الخاص بموسم 2019-2020 والذي جاء تحت عنوان “إن كنت تطلب المجد”.

وأثار القميص الجديد عدة تساؤلات مثيرة بين مشجعي النادي، حيث جاءت ردود فعل جماهير “الميرينغي” إيجابية بمعظمها عند تقييمهم للقميص، الذي يشبه زي الفريق الملكي في بطولات وأمجاد سابقة، فهو أقرب لتصميم قميص الفريق موسم 2011- 2012.

وأعربت شريحة كبيرة من الجمهور عن تفاؤلها بموسم ريال مدريد المقبل مع القميص الجديد.

لكن ما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كان ظهور بعض اللاعبين ضمن الإعلان الترويجي، رغم تأكيد الصحافة رحيلهم، أمثال غاريث بيل، ولوكاس فاسكيز.

وظهر في الإعلان الرسمي للقميص إضافة إلى بيل وفاسكيز، كل من سيرخيو راموس وإيسكو وتوني كروس وكريم بنزيما، إلى جانب حارس مرمى الموسم المقبل لوكا زيدان بقميص أبيض اللون مع خطوط سوداء وكتابة ذهبية.

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