نجم ريال مدريد يقترب من الانتقال إلى سان جيرمان

هبة بريس ـ رياضة

استقرّ باريس سان جيرمان على صفقة مدريدية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتدعيم صفوفه استعداداً للموسم المقبل.

ونقل موقع “كووورة” عن صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الجمعة، أن الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، وافق على شروط انتقاله لباريس سان جيرمان، بعدما تأكد رحيله عن سانتياغو برنابيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن نافاس سيوقع عقداً مدته 3 مواسم، مقابل 7 ملايين يورو لكل موسم، أي ما يزيد على مليوني يورو ممَّا يتقاضاه حالياً في مدريد.

وسيخلف كيلور الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، الذي رحل عن باريس بعد انتهاء عقده.

ولا يُمانع ريال مدريد رحيل حارسه في ظل رغبته المشاركة بشكل أساسي، وهو ما يتعارض مع رغبة زين الدين زيدان المدير الفني في الاعتماد على البلجيكي تيبو كورتوا.

وارتبط اسم نافاس بالانتقال إلى بنفيكا البرتغالي، لكن على ما يبدو فإن باريس سان جيرمان قد حسم الأمور وتحصل على رغبة اللاعب، ويتبقى فقط حسم قيمة الصفقة مع ريال مدريد.

ووفقاً للتقارير فإن ريال مدريد لن يُغالي في طلباته المادية؛ حيث حدد 20 مليون يورو فقط من أجل إتمام الصفقة.

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