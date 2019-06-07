بعد العفو الملكي …لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تدعو الدولة إلى خطوة أكثر جرأة

هبة بريس ـ الرباط

ثمنت “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين” بادرة استفادة 11 معتقلا ممن يحسبون على سجناء “السلفية” من مسطرة العفو بمناسبة عيد الفطر الأخير، ووصفتها ب”الطيبة”.

واعتبرت الهيئة الحقوقية المشار إليها، في بلاغ لها ان الخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، مشيرة إلى أنها لطالما نادت به في محطاتها النضالية و مراسلاتها الرسمية.

ودعت اللجنة الدولة وبالتحديد الجهات الوصية على الملف، إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة كما و نوعا و توقيتا، في أفق الحل النهائي لهذه القضية التي عمرت لأزيد من 16 سنة.

وكان 11 معتقلا إسلاميا استفادوا من مسطرة العفو، بين الإعفاء من إتمام المدة و تخفيضها و تحويل المؤبد إلى المحدد بتاريخ 04 يونيو 2019 بمناسبة عيد الفطر الأخير، وأسماؤهم جاءت على الشكل التالي حسب مصدر من داخل اللجنة المشتركة، محمد صدوق تم تخفيض حكمه من المؤبد إلى 25، و خير الدين من عكاشة تخفيض 3 سنوات، رفيع محمد من القنيطرة تخفيض 3 سنوات، وقد تم إطلاق سراح كل من، جلال بوراص، و عبد الكريم البهلولي، وعبد الوهاب الحمامي، مصطفى الكادة.

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