توقيف نجل الوالي الدردوري بسبب اهانة رجل امن بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الامن بولاية امن مراكش احالت صباح اليوم نجل الوالي محمد الدردوري المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بوزارة الداخلية، على انظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية زفقة شخصين بسبب اهانتهم لرجل امن.

وكشفت نفس المصادر، ان تفاصيل الحادث تعود ليلة عيد الفطر اثناء خروج نجل الوالي من فندق المامونية رفقة اثنين من اصدقائه كانا في حالة سكر، حيث ارتكب مخالفة ليتم توقيفه من طرف رجل امن، الامر الذي لم يرق نجل الوالي مخاطبا اياه “ما عرفتيش شكون أنا ؟ غادي نحيد ليك الكسوة” مادفع رجل الامن الى ربط الاتصال بمسؤولي ولاية امن مراكش، ووضع صديقي نجل الوالي تحت الحراسة النظرية بسبب السكر ومتابعة الاخير في حالة سراح.

واكدت نفس المصادر، انه تمت عدة تدخلات من اجل اقناع رجل الامن بالتراجع عن متابعة الموقوفين، الا ان محاولتهم باءت بالفشل، وتم تقديم الجميع امام النيابة العامة صباح اليوم، حيث تم تحديد تاريخ 18 يونيو لحضور جلسة المحاكمة

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