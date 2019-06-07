تصعيد ..النقابات التعليمية تدعو الأساتذة إلى الاحتجاج أيام الامتحانات الإشهادية

هبة بريس ـ الرباط

عادت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للاحتجاج على الحكومة ووزارة التربية الوطنية إثر عدم استجابتهما للمطالب العامة والمشتركة والفئوية لأسرة التعليم، اذ دعا التنسيق الخماسي، اليوم الجمعة، نساء ورجاء التعليم إلى حمل الشارة السوداء خلال أيام الامتحانات الإشهادية المرتقب انطلاقها ابتداء من يوم غد السبت.

وأفاد التنسيق الخماسي المكون من النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، بأن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في سياق “استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في الهجوم على حقوق نساء ورجال التعليم، عبر تسليط سيف الاقتطاعات غير القانونية من رواتب المضربين والمضربات، والتمادي في نهج سياسة الآذان الصماء والتهديد والوعيد والتضييق على ممارسة الحقوق النقابية والحق في التفاوض والحوار والالتزام بالاتفاقات وبتسوية ملفات كل الفئات تسوية عادلة وشاملة”.

وجددت النقابات مساندتها لكل ملفات الأطر التربوية بجميع فئاتها، داعية الوزارة الوصية على القطاع إلى الاستجابة للمطالب العامة والمشتركة، وعلى رأسها النظام الأساسي الجديد.

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