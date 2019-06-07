وزارة “امزازي” تعلن عن نتائج نهائيات مباراتي الروبوتيات التربوية والأولمبياد الوطنية في المعلوميات

هبة بريس ـ و م ع

أسفرت نتائج المباراة النهائية للروبوتيات التربوية، التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال شهر ماي المنصرم، عن فوز الفريق المتكون من الأستاذ عبد المجيد عزناوي والتلميذين حسناء ايت اوفقير وحمزة تايب عن جهة مراكش-أسفي بالمرتبة الأولى.

وحسب بلاغ للوزارة، فاز فريق جهة فاس-مكناس المتكون من الأستاذ إبراهيم شفيق والتلميذين وسيم القطاري ومحمد عزو بالمرتبة الثانية، في هذه المباراة التي نظمت بشراكة مع جمعية تواصل لتنمية التكنولوجيا، فيما نال المرتبة الثالثة فريق جهة بني ملال-خنيفرة المتكون من الأستاذ أحمد مصلاة والتلميذين وئام عليوي وحمزة بكال.

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