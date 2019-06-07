الوالي امهيدية في زيارة مفاجئة لمستشفى سانية الرمل بتطوان

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

كشفت مصادر خاصة ل” هبة بريس” ان والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية قام عصر اليوم الجمعة 7 يونيو الجاري رفقة عامل إقليم تطوان يونس التازي بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى سانية الرمل بتطوان.

ووقف السيد امهيدية على طريقة سير العمل في عدد من الاقسام التي يتم تهييئها كقسم المستعجلات وجراحة القلب والشرايين بالمستشفى ، كما تفقد امهيدية عددا من المرضى ونزلاء المؤسسة الصحية .

واستنفرت زيارة الوالي امهيدية مرفوقا بعامل تطوان الاطر الادارية والعاملين بالمستشفى وهي الزيارة الاولى لمهيدية المعين حديثا على راس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلفا للوالي السابق محمد اليعقوبي .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0