“نادال” إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

هبة بريس ـ رياضة

تأهل الإسباني رافائيل نادال، الجمعة، إلى المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس).

وتغلب نادال على السويسري روجر فيدرير في المربع الذهبي للبطولة بثلاث مجموعات دون رد، بواقع 6-3 و6-4 و6-2.

بذلك ينتظر نادال في النهائي الفائز من لقاء يجمع الصربي نوفاك جوكوفيتش والنمساوي دومينيك ثيم.

وانطلقت فعاليات البطولة في 26 مايو الماضي، لتستمر حتى الأحد المقبل.

وتعد بطولة فرنسا الدولية إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس. وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 7 ملايين و984 ألف دولار.

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