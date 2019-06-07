بعد أزمة العيد.. مصر تتخذ قرارا “طال انتظاره” بشأن صلاح

هبة بريس - وكالات

في رد فعل سريع، جاء قبل أسبوعين بالضبط من الموعد الهام، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فرض حراسة خاصة على محمد صلاح خلال مشاركته مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة الممتدة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبل.

وقال موقع “المصري اليوم” إن القرار اتخذ تحسبا للمضايقات التي قد يواجهها صلاح في مصر، مع تواجد عدد هائل من الجماهير الراغبة في التقاط صور تذكارية معه.

وناقش الجهاز الفني للمنتخب المصري مع أعضاء الاتحاد ضرورة غلق المعسكر التحضيري لكأس أفريقيا في وجه الجماهير، إلى جانب فرض حراسة كبيرة على لاعبي المنتخب، وفي مقدمتهم نجم ليفربول المتألق.

وطالب مدرب المنتخب، خافيير أغيري، من مسؤولي الاتحاد منع أي فرد خارج معسكر الفريق، من دخول الفندق وملعب التداريب، وذلك بهدف تفادي الفوضى، التي قد تفقد اللاعبين تركيزهم.

وتأتي هذه القرارات بعد المضايقات التي تعرض لها النجم المصري، هذا الأسبوع، قرب منزل أسرته في محافظة الغربية شمالي البلاد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0