صفعة جديدة ل”البوليساريو” .. السلفادور تعيد النظر بعلاقتها مع “الجبهة الانفصالية”

هبة بريس

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية بالسلفادور، الجمعة 07 يونيو، أن الحكومة الجديدة بالسلفادور توجد حاليا في مرحلة تقييم علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية الوهمية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه بمجرد الانتهاء من هذا التقييم فإن حكومة السلفادور ستقوم بإطلاع المجتمع الدولي على قرارها في هذا الشأن.

وأشار البيان إلى أن هذه المقاربة لحكومة جمهورية السلفادور، التي تم تنصيبها يوم فاتح يونيو 2019، تندرج في إطار مرحلة التقييم الشامل لسياستها الخارجية والتي تسعى من خلالها إلى دعم، بشكل فعلي وناجع، مصالح البلاد على الصعيد الدولي.

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