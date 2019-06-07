وجدة… خصاص في مخزون الدم والمركز يوجه نداء إستغاثة

هبة بريس : أحمد المساعد

عرفت الجهة الشرقية، خلال الأسابيع الأخيرة، خصاصا حادا في مخزون الدم، في ظل تراجع إقبال عدد من المواطنين على التبرع بالدم.

وحسب تصريح الدكتورة زينة صدقي رئيسة المركز الجهوي لتحاقن الدم بوجدة لموقع هبة بريس، فالمركز يعرف خصاصا في المخزون من الصفائح الدموية ، لهذا أطلقت نداء استغاثة دعت من خلالها المواطنين والمواطنات الى التوجه الى أقرب مراكز التبرع بالدم لإنقاذ عدد من المرضى والحالات الحرجة.

كما ذكرت، أننا نحتاج إلى ما يعادل 50 من الصفائح يوميا بمعدل 2000 صفيحة دموية شهريا و هو أقل تقدير ، ودقت ناقوس الخطر بخصوص نفاذ مخزون الدم، وانه سينظم غدا السبت حملة للتبرع بمسجد الإمام البصيري بوجدة على ان تستأنف يوم الاثنين بالمركز الجهوي لتحاقن الدم المتواجد بمستشفى الفارابي بالمدينة، مشيرة الى أن عددا من الحالات المستعجلة لا زالت تنتظر تبرع المواطنين وحصولها على عينات من الدم خصوصا النادرة منها وإنقاذ عدد من الأرواح.

فصل الصيف على الأبواب وما يليها من كثرة الحوادث المميتة وما يستوجب من توفير أكياس الدم بالمركز بشكل يلبي الحالات الحرجة، كما أنه هناك عدد من الجمعيات المدنية بوجدة تنظم بين الفينة والأخرى بحملات التبرع بالدم .

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