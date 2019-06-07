الاتحاد الأفريقي: “الحرية والتغيير” السودانية لا ترفض الحوار

هبة بريس - وكالات

قال مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد حسن لبات، إن المجلس العسكري الانتقالي تفاعل بشكل جيد مع مقترحات الاتحاد، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي رفض مبدئي من قوى “إعلان الحرية والتغيير” للعودة إلى طاولة الحوار.

وأوضح حسن لبات، في لقاء مع قناة “سكاي نيوز عربية”، أن الاجتماعات واللقاءات التي أجريت مع ممثلين عن المجلس العسكري وعن قوى “الحرية والتغيير “تناولت الضرورات الملحة للدفع بعملية المفاوضات التي تعثرت في الآونة الاخرة نظرا لبعض التطورات.. وجاءت على مستوى المسؤولية”.

وتابع “لم ألمس رفضا مبدئيا من الحرية والتغيير على العودة إلى الحوار، كل ما هناك أنهم يطرحون بعض الأمور التي يرون أنه من الضروري أن تعالج قبل الدخول في مفاوضات رسمية.. نحن عاكفون على تجاوز هذه المصاعب”.

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