بني ملال .. توقيف شخص حاول سرقة وكالة تجارية باستخدام قنينة غاز

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في اقتراف سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض وباستخدام قنينة غاز مسيل للدموع، والتي كانت قد استهدفت وكالة تجارية للبريد بتاريخ 29 ماي المنصرم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش وإجراءات البحث الأولي مكنت من حجز القناع والسكين وبخاخ الغاز المسيل للدموع وكذا الملابس التي كان يرتديها المشتبه فيه إبان اقتراف عملية السرقة من داخل الوكالة البنكية، كما تم توقيف سيدة يشتبه في ارتباطه معها بعلاقة غير شرعية، وكذا شقيقه الذي أوضحت عمليات تنقيطه بقواعد البيانات الأمنية بأنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قصية أخرى تتعلق بالسرقة الموصوفة.

وقد تم، حسب البلاغ، إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، في حين لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لضبط واسترجاع كل العائدات الإجرامية المتحصلة من عملية السرقة التي اقترفها المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية.

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