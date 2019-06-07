رونار يعفي مهاجم “الأسود” من التداريب

هبة سبور – شفيق عنوري

أعفى الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، خالد بوطيب، مهاجم الزمالك المصري، من الحصة التدريبية التي خاضها “الأسود”، مساء يوم أمس الخميس، استعدادا لدخول غمار منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي ستحتضنها مصر في الفترة الممتدة بين 21 يونيو الحالي و19 يوليوز المقبل.

وجاء قرار رونار، بسبب الإرهارق الذي يعاني من بوطيب، وذلك بعد خوضه لمباراة حرس الحدود في الدوري المصري، يوم الإثنين الماضي، وانضمامه لمعسكر “الأسود”، يوم الثلاثاء، إضافة إلى مشاركته في الحصة التدريبية للبعثة الوطنية، التي أجرتها صباح أمس الخميس.

ويواصل المنتخب المغربي استعداداته لكأس الأمم الإفريقية، بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة، حيث يعرف تواجد جل اللاعبين الذين تمت دعوتهم من قبل رونار.

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