الكوكب يطالب الجامعة بعدم المصادقة على نتيجة مباراة آسفي

نُشر بتاريخ :  2019-06-07 - 14:41
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هبة سبور – شفيق عنوري

طالب الكوكب المراكشي، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعدم المصادقة على النتيجة التي انتهت عليها مباراة الفريق ضد مضيفه أولمبيك آسفي، الثلاثاء الماضي، لحساب الجولة ال29 من البطولة الاحترافية.

وراسلت إدارة الكوكب، الجامعة، من أجل عدم المصادقة على نتيجة المباراة، بسبب الاختلالات التنظيمية والأمنية التي عرفتها، والتي كان لها تأثير كبير على خسارة الفريق لمباراته.

وأوضحت الإدارة المراكشية، أن لاعبي فريقه تعرضوا للرشق بمختلف المقذوفات خلال المباراة، إلى جانب تهديده بالقتل، بعد اجتياح جماهير القرش المسفيوي للملعب.

واتهمت إدارة “فارس النخيل”، مسؤولي الأولمبيك المسفيوي بممارسة الضغط عليهم لاستئناف المباراة، بالرغم تدهور الحالة النفسية للاعبين.

جدير بالذكر، أن المباراة المذكورة، توقفت لأزيد من 20 دقيقة، بسبب دخول جماهير الأولمبيك لأرضية الملعب، قبل أن يتم استئنافها، لتنتهي بنتيجة 1-0 لصالح أصحاب الميدان.

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