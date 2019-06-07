تحت الرعاية الملكية .. طنجة تحتضن مؤتمر”سايفاي افريقيا 2019″

هبة بريس

تحتضن مدينة طنجة المغربية تحت الرعاية الملكية السامية، في السابع من شهر يونيو الجاري، فعاليات مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع، “سايفاي افريقيا 2019 “، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام.

وينعقد المؤتمر الذي ينظمه مركز الدراسات والأبحاث الهندي ORF، ومركز الأبحاث الإفريقى ORFA ، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، وجامعة الرباط الدولية، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، لمناقشة ما يشهده العالم من ثورة صناعية وتطور تكنولوجي، وهيمنة الذكاء الاصطناعي وانتشار الروبوت، في خطوة هامة، نحو دمج التكنولوجيا الناشئة وفق احتياجات القارة الافريقية.

وينتظر أن تستضيف النسخة الثانية من سايفاي افريقيا أكثر من 140 متحدث ومشاركة ما يربو على 63 جنسية، علما أن النسخة الافتتاحية من برنامج CyFy Africa لسنة 2018، استضافت أكثر من 100 متحدث والعديد من الحضور من 40 دولة، لمناقشة الفرصة الاقتصادية للفضاء الإلكتروني والقضايا الحساسة المتعلقة بالخصوصية والوصول الشامل، إلى جانب مناقشة سبل اعتماد آسيا وأفريقيا على الذكاء الاصطناعي والروبوتات لإعادة تشكيل مجتمعاتهما.

ومن المقرر أن يستند “CYFY Africa 2019 “على هذه المحادثات تزامنا مع مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا، أبرزها استكشاف الابتكارات المحلية وأنظمة حوكمة البيانات الناشئة، وأطر الحقوق الرقمية المتطورة، وتوسيع وسائل الإعلام الجديدة، وكذا آثار التقنيات الناشئة على النمو الاقتصادي والتنقل الاجتماعي والأمن القومي.

ومن المرتقب أن يتم إطلاع المؤتمر على الخبرات والسياقات الأفريقية، لتجسيد نجاح القارة عبر التقنيات الناشئة، وتحديد مسار المستقبل الرقمي في المنطقة.

يوفر CyFy Africa فرصة فريدة للتفاعل مع الأفراد والمجتمعات من القارات الخمس، المستجيبون للفرص والتهديدات الرقمية، وسيضم العديد من الأصوات والممثلين الجدد، ما يجعله مختلفًا عن المناقشات والمحادثات في جميع أنحاء العالم، لا سيما مع وجود عدد من الشركاء البارزين بموضوع المؤتمر، كلجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذا التعاون الرقمي الفريق الرفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة، وشركاء آخرين.

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