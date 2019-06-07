وكالة: النيابة العامة الفرنسية لم توجه أي اتهام لأحمد أحمد

هبة بريس - وكالات

أخلت النيابة العامة في مرسيليا سبيل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد دون توجيه الاتهام اليه الجمعة.

واستمعت المصالح الأمنية التابعة لمكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، أمس الخميس، لرئيس الكاف، على خلفية شبهات فساد.

والقضية تتعلق بفسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية وتحديدا الاتفاق المبرم في ديسمبر 2017 مع شركة “بوما” لتوفير تجهيزات وملابس رياضية تخصص لنحو 580 متطوعا في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين (“شان”) 2018، لكن الاتحاد الإفريقي قام من طرف واحد بفسخ هذا العقد، وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع “تاكتيكال ستيل”.

وكان أحمد أحمد موجودا في العاصمة الفرنسية لحضور اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للاتحاد القاري كان قد دعا له الأسبوع الماضي، وكونغرس الاتحاد الدولي الذي عقد الأربعاء لإعادة انتخاب السويسري جاني إنفانتينو رئيسا للفيفا لولاية جديدة من أربعة أعوام.

وبعد استجواب أحمد أحمد، احد نواب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اكتفى فيفا في بيان وزعه الخميس بالقول أنه “أخذ علما بالأحداث المتعلقة بالسيد أحمد أحمد الذي يخضع للاستجواب بشأن مزاعم مرتبطة بولايته على رأس الكاف”.

وشدد الاتحاد الدولي على أنه ليس مطلعا على “التفاصيل المحيطة بالتحقيق”، طالبا من السلطات الفرنسية “أي معلومات قد تكون ذات صلة بتحقيقات نجريها (الفيفا) ضمن لجنة الأخلاقيات” التابعة له.

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