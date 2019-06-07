“الكاف” يستبعد بطل “فضيحة دوري الأبطال” من نهائيات كأس أمم إفريقيا

هبة سبور – شفيق عنوري

استبعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم المصري، جهاد جريشة، بطل فضيحة ذهاب نهائي دوري الأبطال، عن نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وكان الاتحاد القاري قد عاقب الحكم المصري بالإيقاف لمدة ستة أشهر، بعد أدائه الكارثي في موقعة ذهاب نهائي دوري الأبطال، الذي جمع بين الوداد والترجي.

وعرفت مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال، التي جرت أطوارها على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، فضيحة تحكيمية كبيرة، بعد حرمان الحكم المصري الوداد من هدف صحيح إلى جانب عدم إعلانه عن ركلة جزاء واضحة، بالرغم من عودته لتقنية الفيديو في كلتا الحالتين.

يشار إلى أن لائحة حكام كأس إفريقيا، شهدت تواجد 4 أسماء مغربية، هم حكمي الساحة رضوان جيد ونورالدين الجعفري، والحكمين المساعدين أزكاو أحسن، وأكركاد مصطفى.

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