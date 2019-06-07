“الأسود” يواصلون استعداداتهم بكأس إفريقيا بحصتين مغلقتين

هبة سبور – شفيق عنوري

يواصل المنتخب المغربي استعداداته لكأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر بداية من ال21 من يونيو الجاري، بالمركز الوطني لكرة القدم المعمورة.

وخاض “الأسود” اليوم الخميس، حصتين مغلقتين بالمركز المذكور، حيث انطلقت الحصة الأولى في الساعة العاشرة صباحا، في حين بدأت الثانية عند الخامسة عصرا.

وشارك في الحصتين التدريبيتين جل لاعبي المنتخب المغربي الذين تواجدوا في القائمة الأولية التي استدعاها الفرنسي هيرفي رونار.

وعرفت الحصتين تركيز الطاقم التقني على الجانب البدني، إلى جانب بعض التمارين التقنية.

ويجري المنتخب المغربي عصر يوم غد الجمعة، حصة مغلقة أخرى، بمركز المعمورة.

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