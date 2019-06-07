مبحوث عنه دوليا في قضية اتجار بالمخدرات .. توقيف جزائري بفاس

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس من توقيف مواطن جزائري، يبلغ من العمر 36 سنة، لكونه يشكل موضوع طلب رسمي بالتسليم صادر عن السلطات القضائية الجزائرية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه فيه جرى أثناء خضوعه لإجراءات إنجاز بطاقة الإقامة بالمغرب، وذلك بعد أن أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة المعطيات التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الجزائرية، وذلك للاشتباه في صلته بتهريب شحنة من مخدر الشيرا تم ضبطها سنة 2018.

وحسب البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بالمواطن الجزائري الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن تتم إحالته على السلطة القضائية المختصة للبت في طلب التسليم الصادر عن السلطات القضائية الجزائرية.

ويأتي توقيف المعني بالأمر في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لتدعيم آليات التعاون الأمني الدولي الرامية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

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