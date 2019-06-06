بن صالح: الوضعية الاستثنائية تلزمني بالاستمرار في منصبي

هبة بريس ـ الرباط

أكد رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح أن “الوضعية الاستثنائية الحالية تلزمه بتحمل مسؤولية رئاسة الدولة إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية”.

وجدد بن صالح دعوة الطبقة السياسية إلى التشاور والحوار، معتبرا أن ذلك هو “السبيل الأوحد للخروج من الوضع الراهن”.

وقال بن صالح، في خطاب مسجل بثه التلفزيون الجزائري قبل قليل: “أدعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورين على وطننا ومصيره إلى اختيار سبيل الحوار الشامل والمشاركة في رسم المسار التوافقي”.

وأضاف رئيس الدولة بالجزائر: “أدعوهم لمناقشة كل الانشغالات المتعلقة بالرئاسيات القادمة ووضع خريطة طريق مهمتها المساعدة على تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جو من التفاؤل والانسجام”.

وأكد بن صالح أن “البلاد في حاجة إلى مجموعة من الإصلاحات في شتى المجالات”، معتبرا أن ذلك “مبتغى الشعب”، كما أشار إلى “وجود أولويات أخرى تتمثل في ضرورة إجراء انتخابات رئاسية”.

وأشار بن صالح إلى أن “رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا ويتمتع بالثقة هو من سيطلق الإصلاحات”.

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