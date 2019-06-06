توقيف مشتبهين في اشعال حريق ضواحي شفشاون

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

شب حريق صباح اليوم الخميس في غابة بمنطقة الجبهة ضواحي شفشاون حيث أتى على مساحة من الغطاء النباتي .

وقد تمكنت مصالح الإطفاء التابعة للوقاية المدنية بشفشاون، بالإضافة إلى السلطات المحلية والدرك الملكي، والقوات المساعدة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالجبهة بفضل جهودها من السيطرة بالكامل معبئة في ذلك الوسائل والبشرية والمادية الضرورية حيث شاركت طائرتين في إخماد الحرائق .

واوقفت مصالح الدرك الملكي بالجبهة أربعة أشخاص يشتبه وقوفهم وراء إحراق غابة في منطقة الجبهة بنواحي شفشاون صباح اليوم الخميس، حيث سيتم تقديمهم من أجل إكمال المسطرة القانونية المتبعة.

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