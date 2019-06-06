هولندا تقهر إنجلترا بثلاثية وتواجه البرتغال فى نهائى دورى الأمم الأوروبية

هبة بريس ـ رياضة

تأهل منتخب هولندا لنهائى دورى الأمم الأوروبية، بعد تخطيه نظيره منتخب إنجلترا بنتيجة 3 – 1، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس على ملعب “افونسو هنريكيس”، فى نصف نهائى البطولة

وانهى منتخب إنجلترا الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف، سجله ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد فى الدقيقة 32 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء.

وفى الشوط الثانى نجح ماتياس دى ليخت فى تسجيل هدف التعادل لمنتخب هولندا فى الدقيقة 73 من عمر المباراة، من ضربة رأسية قوية، فشل حارس إنجلترا فى التصدى لها، لينتهى الوقت الأصلى من المباراة بهذه النتيجة، وتمتد إلى الأشواط الإضافية.

ومنح كايل ووكر مدافع إنجلترا فى منح منتخب الطواحين الهدف الثانى فى الدقيقة 97، بعد اصطدام الكرة المسددة من كويسنى بروميس لاعب هولندا، لتسكن شباك الحارس بيكفورد.

وسجل كوينسى بروميس ثالث أهداف هولندا فى الدقيقة 114 من زمن اللقاء، مستغلا خطأ دفاعيا جديدا من الإنجليز.

ويواجه المنتخب الهولندى نظيره البرتغالى فى المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية يوم الأحد المقبل.

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