نجل الرئيس التونسي: قرار “الكاف” سياسي وإهانة لتونس

هبة بريس ـ الرباط

اعتبر حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، يوم الخميس، أن قرار الكاف بإعادة مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، “ليس سوى قرار سياسي.

ووصف السبسي الإبن، في تدوينة على “فيسبوك”،القرار بـالفضيحة الكبرى الجديدة التي تضاف إلى سجل المكتب التنفيذي للكاف.

وقال السبسي إن قرار الكاف يشكل “إهانة صريحة لتونس”.

وفي بيان له الأربعاء، قال نادي الترجي التونسي إنه لن يتنازل عن حقه الذي سيدافع عنه بكل الطرق القانونية.

وأضاف الترجي إنه “سيعقد “خلال الأيام القادمة اجتماعا طارئا للطعن في هذا القرار لدى الجهات الدولية المختصة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن حق الفريق بكل الطرق القانونية.”

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مساء الأربعاء، بياناً طالب فيه الترجي بإعادة كأس البطولة والميداليات الذهبية إلى الاتحاد القاري للعبة، بعد قرار له بإعادة المبارة.

واعتبر “كاف” أن قرار إعادة المباراة “ليس بسبب تعطل تقنية الفيديو (الفار)، أو مشاكل تحكيمية من الحكم الغامبي بكاري جاساما، ولكن اتخذ القرار لغياب الحالة الأمنية في الملعب الأولمبي برادس”

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