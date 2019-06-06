نقل 19 مصاب صوب مستعجلات مراكش اثر انقلاب حافلة للركاب+صور

ضاهر محمد: مراكش

وقعت حادثة سير مروعة مساء اليوم الخميس، على مستوى نزالة لعظم بالطريق السيار الرابطة بين مراكش وابن جرير ، بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت متجهة من مراكش صوب البيضاء .

وخلف الحادث الذي استنفر سلطات إقليم الرحامنة ،اصابة 26 شخاصا، إصابة 13 منهم وصفت بالبليغة، فيما سجلت جروح خفية، تم نقلهم للمستشفى الاقليمي الحسن الثاني ببنجرير.

وسخرت القيادة الجهوية للوقاية المدنية خمس سيارات اسعاف تنقلت لعين المكان قصد نقل المصابين لمستعجلات مراكش .

كما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيق في ملابسات واسباب الواقعة.

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