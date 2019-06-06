محلل سياسي يُفصل في اسباب ” تسييس”الشاهد لمعركة رياضية صرفة

هبة بريس ـ عبد الله عياش

في سابقة في العلاقات التونسية المغربية، انتقد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الصادر مساء يوم الأربعاء، والقاضي بإعادة مباراة إياب نهائي عصبة أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي الرياضي خارج تونس لـ”أسباب أمنية”، وبدل أن يترفع الشاهد عن خلاف رياضي بين فريقين مغاربيين، وفي أقصى الحالات بين الجامعة المغربية والاتحاد التونسي لكرة القدم، دخل في “معركة” رياضية صرفة لتسييسها، وإلباسها ثوبا سياسيا.

ووصف رئيس الحكومة التونسية في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر، قرار الكاف بـ”المهزلة”، موجها التحية لقوات بلده الأمنية، معتبرا إياها “مثالا يحتذى به في العالم”، ومشيرا إلى أن “من يشكك في أمن تونس يتحمل مسؤوليته

المحلل السياسي محمد بودن فصّل في الاسباب التي جعلت الاخير يدخل على الخط موضحا ان السبب الاول “نفسي” يتعلق ” بعدم تقبل الشاهد لقرار الكاف وهو الذي قام بالضغط من اجل تسليم الكأس للترجي وكان يراهن على رمزية صورة تسليم الكأس ليتبخر كل شيء بعد أيام وهذا سبب كاف لميلاد رد فعل او حالة معنوية شبيهة برقصة الديك المذبوح.

والسبب الثاني “سياسي” مشيرا انه ” بعدما انشق الشاهد مؤخرا عن حزب نداء تونس و قام بتأسيس حزب تحيا تونس يحاول استثمار الرياضة والسوشال ميديا لتلميع صورته السياسية و الرفع من شعبية حزبه الناشئ في المشهد السياسي التونسي.

والسبب الثالث ـ يقول بودن ـ يتعلق بما هو “انتخابي” مشيرا الى انه “ثمة محاولة من الشاهد للتغطية على التحديات التي واجهت حكومته وتجنب التأثيرات الواقعة في طريقه نحو تشريعيات 06 اكتوبر 2019 و رئاسيات 10 نوفمبر 2019،بحيث لما تعذر عليه استثمار الفوز باللقب انتخابيا قام بجعل خسارة اللقب جزءا من حملة انتخابية سابقة لأوانها الغرض منها تحديدا ايجاد موطئ قدم لحزبه الجديد في الدائرة الانتخابية تونس الأولى التي تقع ضمنها معتمدية باب سويقة التي تعتبر معقلا لنادي الترجي التونسي ”

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