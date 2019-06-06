عاجل : حادث بين مراكش وبن جرير وأنباء عن قتلى وجرحى

نُشر بتاريخ :  2019-06-06 - 19:29
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها عن وقوع حادثة سير الآن على مستوى الطريق السيار بين مراكش وبنجرير، بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين انطلقت من أكادير بعد زوال اليوم إسمها ” بريستيج أكادير” .

وأضافت مصادرنا، عن وجود قتلى وعدد من الجرحى، دون تحديد العدد، ولازالت سيارات الاسعاف تنقل الجرحى من مكان الحادث، بوجود عناصر من الدرك الملكي، لتنظيم حركة المرور، فيما تباشر عناصر الوقاية المدنية عملية اخراج الجرحى من المسافرين.

وعن أسباب الحادث، يرجح ان تكون السرعة أثناء عملية التجاوز، مما دفع الحافلة بالاصطدام بالحاجز الاسمنتي بالطريق السيار.

وتأتي هذه الحادثة يومين بعد حادثة انقلاب حافلة لنقل المسافرين الثلاثاء الماضي على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين الصويرة وأكادير مخلفة عدد من القتلى والجرحى

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