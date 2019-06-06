الاميرة لالة مريم تحل بطنجة على متن البراق واستنفار امني بالمحطة

التحكم في النص :
اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس
حلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم بعد زوال اليوم الخميس بمدينة طنجة على الساعة 15:10 على متن البٌراق القطار الفائق السرعة في رحلة قادمة من العاصمة الرباط .
وشهد محيط محطة القطار بطنجة وداخلها وبالشوارع المؤدية اليها استنفارا وانتشارا مكثفا للعناصر الامنية ، حيث تحل الاميرة في زيارة خاصة لعاصمة البوغاز .
وقدمت الاميرة الى مدينة طنجة رفقة افراد من اسرتها على متن القطار السريع “البراق” كاول فرد من العائلة الملكية يستقل “البراق” في زيارة غير رسمية من اطلاقه بداية السنة الماضية ، ودون بروتوكول .
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0