الاميرة لالة مريم تحل بطنجة على متن البراق واستنفار امني بالمحطة

نُشر بتاريخ :  2019-06-06 - 19:22
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

حلت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم بعد زوال اليوم الخميس بمدينة طنجة على الساعة 15:10 على متن البٌراق القطار الفائق السرعة في رحلة قادمة من العاصمة الرباط .

وشهد محيط محطة القطار بطنجة وداخلها وبالشوارع المؤدية اليها استنفارا وانتشارا مكثفا للعناصر الامنية ، حيث تحل الاميرة في زيارة خاصة لعاصمة البوغاز .

وقدمت الاميرة الى مدينة طنجة رفقة افراد من اسرتها على متن القطار السريع “البراق” كاول فرد من العائلة الملكية يستقل “البراق” في زيارة غير رسمية من اطلاقه بداية السنة الماضية ، ودون بروتوكول .

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