الشرقاوي : لا ضير أن نخسر كأسًا أو بطولة لكن الأصعب أن نخسر حبنا لأهل تونس

هبة بريس ـ الرباط

في أول تعليق صادر عن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، عقب قرار “الكاف” سحب لقب البطولة الإفريقية من فريق الترجي التونسي، قال الشاهد بأن حكومته لن تسلم في حق الترجي.

واصفا في تدوينة على صفحته في فيسبوكقرار الكاف بـ “المهزلة”.

وحذر الشاهد “الكاف” بقوله: “تحية لقواتنا الامنية مثال يحتدي به في العالم ومن يشكك في امن تونس يتحمل مسؤوليته”.

عمر الشرقاوي، الأكاديمي المغربي، قال إن “ما يقع من تدافع ينبغي أن يبقى بين فريقين رياضيين وليس شعبين، وأن يحل الخلاف بقوانين المستطيل الأخضر وأعرافه وليس ببنود اتفاقية فيينا للعمل الدبلوماسي والتصريحات غير المسؤولة”.

وأضاف، في تدوينة له، “بكل اختصار لا ضير أن نخسر كأسًا أو بطولة، لكن الأصعب أن نخسر حبنا لأهل تونس وأن يخسروا هم حبنا بسبب كرة من ريح”.

وقرر الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، تجريد فريق الترجي التونسي من اللقب الإفريقي ومطالبته بإعادة الكأس والميداليات.

واعتبر الاتحاد، عقب الاجتماع الطارئ لمكتبه التنفيذي الأربعاء بباريس، أن “الشروط الأمنية والتنظيمية لم تكن متوفرة في مباراة تونس”.

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