خريبكة : حريق يُحوّلُ جثة سبعيني إلى فحم

هبة بريس ـ خريبكة

قالت مصادر هبة بريس ان حريقا شبب يوم امس الخميس 06 يونيو باثاث ومتلاشيات بمرآب “كراج” بزنقة الحمام عبد العزيز بالمدينة القديمة بخريبكة، في حدود الثانية صباحا من يومه الخميس 06 يونيو تسبب في تفحم جثة سبعيني ( ع، م ) .

وقالت مصادر “هبة بريس ” إن الضحية تعرض للاختناق والاحتراق داخل “الكراج” الذي يقيم فيه منذ 20 سنة، حيث سبق أن شب الحريق بمسكنه لعدة مرات بسبب شمعة، لكن هذه المرة كانت الأخيرة.

وقد حضرت إلى عين المكان عناصر الشرطة القضائية والعلمية، والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بعاصمة الفوسفاط، والسلطة المحلية، ورجال الوقاية المدنية، حيث تمت معاينة الجثة

واستطاعت الشرطة العلمية الى جانب الشرطة القضائية من تحديد هوية الهالك الذي كان لا يتوفر على بطاقة تعريف وطنية، ليؤمر بنقلها لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة في انتظار استكمال إجراءات الدفن

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