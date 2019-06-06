سفيرة المغرب لدى أرمينيا تقدم أوراق اعتمادها للرئيس أرمين ساركيسيان

هبة بريس

استقبل الرئيس الأرميني أرمين ساركيسيان، الخميس في العاصمة ييريفان، فوز العشابي ،التي قدمت له أوراق اعتمادها كسفيرة فوق العادة للمغرب ومفوضة للممكة لدى أرمينيا مع الإقامة في أوكرانيا.

وخلال هذا الاستقبال ، الذي حضره نائب وزير الخارجية غريغور هوفهانيسيان ، دعا الرئيس الأرميني الدبلوماسية المغربية الى نقل تحياته الحارة و تقديره الكبير للعاهل المغربي، ومتمنياته له بالصحة والسعادة ، وكذا التقدم والازدهار للشعب المغربي الصديق، حسبما جاء في بيان صادر عن سفارة المغرب، توصلت بنسخة منه وكالة المغرب العربي للأنباء.

كما أشاد الرئيس أرمين ساركيسيان بـ “العلاقات الثنائية الممتازة” ،التي تربط أرمينيا بالمملكة المغربية ، مبرزا الحاجة إلى إثراء هذه العلاقات وتعزيزها ودعمها.

ومن جانبها ، نقلت سفيرة المغرب الى الرئيس الأرميني تحيات الملك محمد السادس، ومتمنياته بالتقدم والازدهار للشعب الأرميني الصديق.

وأبرزت السفيرة المغربية ،حسب المصدر ، رغبة المملكة في إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الواعد ، من أجل تحقيق تطلعات البلدين الصديقين.

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