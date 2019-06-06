جمهور الصفاقسي يسخر من الترجي بعد تجريده من اللقب الإفريقي

هبة سبور – شفيق عنوري

ذسخر جمهور النادي الصفاقسي من فريق الترجي، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين في هذه الأثناء، لحساب نصف نهائي كأس تونس.

ورفعت جماهير الصفاقسي لافتة في مدرجات ملعب الطيب المهيري، جاء فيها “عيدك مبروك.. رجع الكوب”.

وتعاني الفرق التونسية على رأسها النجم الساحلي والصفاقسي، من فساد مسؤولي الترجي، الذين يكسبون المباريات خارج أرضية الملعب، عبر النفوذ الكبير الذي يتمتعون به في البلد.

يشار إلى أن المباراة التي تجري في هذه اللحظات بين الترجي والصفاقسي، تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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