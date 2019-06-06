في الفم مباشرة.. مطعم يقدم خدمة فريدة لزبائنه

هبة بريس - وكالات

قدم مطعم شهير في لندن، تجربة فريدة للغاية لزبائنه، بدلًا من تناولهم أطعمتهم المفضلة بأيديهم، حيث سيقوم طاقم الخدمات بإطعامهم، باستخدام عيدان الأكل الصيني، كما وسيسقيهم المشروبات التي يطلبونها.

ووفقًا لصحيفة مترو البريطانية، فإن مطعم ”بوب اب“، والذي أطلق على التجربة اسم “ إيقاف الأيدي“، طرح التجربة من وحي عادة شعبية يمارسها سكان العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث ستستمر لخمسة أيام، بدءًا من الأسبوع المقبل.

وسيقدم المطعم خلال التجربة، وجبات كبيرة تشمل أشهى المأكولات والحلوى الشهيرة من حول العالم.

وتوارث التايلانديون هذه العادة منذ القدم، حيث يقومون بإطعام وسقي ضيوفهم عند زيارتهم في منازلهم، وذلك تكريمًا واحترامًا من المضيف للضيف.

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