وجدة.. تنظيم النسخة الثامنة للمهرجان المغاربي للفيلم

هبة بريس : وجدة

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنعقد الدورة الثامنة للمهرجان المغاربي للفيلم بوجدة، وذلك في الفترة من 11 إلى 15 يونيو 2019.

إشارة انطلاق الدورة الثامنة ستعطى في حفل الافتتاح الذي سيحتضنه مسرح محمد السادس بمدنية وجدة يوم الثلاثاء 11 يونيو على الساعة الثامنة مساء، وسيحتضن هذا الفضاء أيضا حفل الاختتام وعروض الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية.

الدورة الجديدة للمهرجان المغاربي للفيلم بوجدة ستكون مميزة بعدد الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية، أو تلك التي ستعرض على هامش المهرجان، وعروض الهواء الطلق بساحات مدينة وجدة التي ستشهد حضورا كثيفا ونوعيا لعدد من نجوم السينما المغاربية والعربية من مخرجين، نقاد ومختصين في مجال الفن السابع بمختلف تفرعاته إلى جانب حضور إعلامي كبير من ممثلي وسائل الإعلام المغربية والعربية والدولية، سيكونون في الموعد لتغطية مختلف فعاليات الدورة، عروضا، وورشات مختصة، واحتفالات.

وقد أعلن منظمو المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة عن لجنة التحكيم للدورة الثامنة، والتي سيرأسها الناقد، الأستاذ الجامعي وأحد رموز السينما الجزائرية أحمد البجاوي، إلى جانب عضوية كل من السيناريست والمخرج والمنتج المغربي حسن بنجلون، والمخرجة والمنتجة التونسية سلمى بكار، والأستاذة الباحثة والسوسيولوجية المغربية عائشة بلعربي، والمخرج الموريتاني عبد الرحمان لاهي.

وكدأبه في الاحتفاء بالمبدعين المغاربيين والعرب في مجال الفن السابع، ستكرم الدورة الثامنة للمهرجان في حفلي الافتتاح والاختتام كلا من المخرج الجزائري رشيد بوشارب، الممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، المخرج المغربي كمال كمال، الممثل المصري شريف منير، المخرج المغربي سعيد الشرايبي والمخرج والممثل المغربي محمد بنقدور.

و من مميزات الدورة الثامنة الندوات الثلاث التي ستعالج قضايا على غاية من الأهمية ، بحضور لفيف من المختصين في المجالات المطروحة. يدور محور الندوة الأولى المنظمة بشراكة مع جامعة محمد الأول بقاعة نداء السلام، حول تأثير المرأة في السينما المغاربية ويشارك فيها كل من عفاف زايد، جواد سرغيني، سعيد الشرايبي، باترسيا كاي، سلمى بكار، عائشة بلعربي، خليل دامون.

الندوة الثانية تحت عنوان : سينما الشتات وجاذبية السينما، ويشارك في النقاش كل من نادية مفلاح، رشيد بوشارب، بدر مقري.

أما الندوة الثالثة فتعالج موضوع العلاقة بين السياحة والثقافة، ويشارك في النقاش كل من رشيد دحماز، رشيد نعيم، جمال السنوسي، سعيد أندام وسعاد حسين.

إلى جانب الندوات الثلاث، تنظم الدورة الثامنة للمهرجان أربع ورشات مختصة بالمجال السينمائي، ستنطلق فعليا بداية من يوم الاثنين 10 يونيو، أي عشية الافتتاح الرسمي للمهرجان، وسيحتضنها مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، وستتناول السيناريو (يؤطرها عبد الإلاه حمدوشي)، الإخراج وإدارة الممثل (يؤطرها عبد السلام قلاعي)، المبادئ الأولية للفيديو ( من تأطير محمد شرف) والتحليل الفيلمي ( من تأطير خليل دامون).

الدورة الثامنة للمهرجان المغاربي للفيلم بوجدة ستختتم بحفل توزع خلاله جوائز المسابقة، وذلك مساء السبت 15 يونيو 2019على الساعة الثامنة مساء بمسرح محمد السادس بوجدة.

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