الملك يبرق عاهلي السويد: “تهانينا الحارة لكم”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى عاهلي مملكة السويد صاحب الجلالة الملك كارل كوستاف السادس عشر وصاحبة الجلالة الملكة سيلفيا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادهما.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، “يسرني، ومملكة السويد تحتفي بعيدها الوطني، أن أعرب لجلالتكم عن أحر التهاني، مقرونة بأطيب المتمنيات للشعب السويدي باطراد التقدم والازدهار”.

وأضاف جلالة الملك “وإنها لمناسبة سعيدة أؤكد لكم فيها اعتزازي بما يربط أسرتينا الملكيتين من أواصر الصداقة والتقدير المتبادل، وبما يجمع بلدينا من علاقات تعاون بناءة، والتي نحرص سويا على تعزيزها لما فيه صالح شعبينا الصديقين”.

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