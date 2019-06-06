الرصاص يلعلع بفاس لتوقيف مجرم من ذوي السوابق

هبة بريس

اضطر مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، في حدود الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم الخميس، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، بعدما أبدى مقاومة عنيفة وحاول تعريض عناصر الشرطة لاعتداء خطير بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر شرطة النجدة كانت قد تدخلت بناء على توجيه من قاعة القيادة والتنسيق المحدثة مؤخرا بولاية فاس، في سياق تعزيز خدمات شرطة القرب وتدعيم التدخلات الميدانية للوقاية من الجريمة، حيث تم توقيف شخص متلبس بحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة المواطنين، في حين أبدى مرافقه مقاومة عنيفة بواسطة سكين من الحجم الكبير، وهو الأمر الذي اضطر معه موظف الشرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية مكنت من تفادي الخطر وتوقيف المشتبه فيه الثاني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ودوافع حيازة الموقوفين لأسلحة بيضاء، وكذا التحقق من جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.

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