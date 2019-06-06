الشرطة الفرنسية تستمع لأحمد أحمد بفندق بباريس

هبة بريس

كشفت مصادر صحفية فرنسية ان قوات الشرطة حلت بالفندق الذي يتواجد به أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في باريس.

وأكدت صحيفة جون أفريك، الفرنسية، أن مصالح الامن المكلفة بمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية ، استمعت الى أحمد أحمد حول شبهاطالت صفقة شركة “بيما” للملابس الرياضية.

وذكر مصدر رسمي لهبة بريس، أن الشرطة الفرنسية استمعت الى رئيس الكاف على خلفية شكاية تقدم بها عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الافريقي حول عقد مبرم بيم الشركة والكاف، نافيا الاشاعات المتداولة حول اعتقاله.

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